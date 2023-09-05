Актера Алексея Панина* после ночного дебоша задержали в Эстонии

В Таллине задержали российского актера Алексея Панина* (признан иностранным агентом) за ночной дебош. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщают эстонские издания со ссылкой на источники.

По данным СМИ, артист стучался в двери к людям и бил посуду, думая, что находится в отеле. Источника эстонского издания предупредили, что Панина* доставят в вытрезвитель. Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье» опубликовал видеозапись, на кадрах которой видно, как дебошира в наручниках ведут к полицейскому автомобилю.

