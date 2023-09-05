Мое лицо — дверь. Посмотрите на самое быстрое существо, которое, если вы бросите ему камень, швырнет его обратно

Жуки-скакуны считаются одними из самых быстрых наземных существ. Они обитают на всей территории России, но на Дальнем Востоке их больше всего. О них рассказывает 5 сентября подписчик сообщества «Макро клуб СПб» Иван Науменко.
«По соотношению скорости, иногда превышающей
«Три месяца не мог их найти, нор исследовал
Взрослые Cicindela — типичные жучки с длинными ногами. А личинки — странные создания с большой головой и телом как у червяка. На записи видно, как ловко они охотятся на муравьев и как избавляются от лишнего в своей «квартире» — вышвыривают наружу камушек, упавший в отверстие.
Самка откладывает яйца в почву в неглубокую камеру. Вылупившись из яйца, личинка начинает увеличивать камеру — превращать ее в туннель. Она взрыхляет почву своими мандибулами, а потом головой и переднеспинкой выносит почву на поверхность. Взрослые жуки большинства видов Cicindela встречаются только летом.