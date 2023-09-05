Мое лицо — дверь. Посмотрите на самое быстрое существо, которое, если вы бросите ему камень, швырнет его обратно

Жуки-скакуны считаются одними из самых быстрых наземных существ. Они обитают на всей территории России, но на Дальнем Востоке их больше всего. О них рассказывает 5 сентября подписчик сообщества «Макро клуб СПб» Иван Науменко.

«По соотношению скорости, иногда превышающей 2 м/с , и размеров тела (обычно 1–2 сантиметра) эти насекомые оказываются самыми быстрыми наземными животными», — пишет автор. На его фотографиях, сделанных в Находке, — личинки скакунчиков, выглядывающие «на улицу» из своих норок: зеленая — Cicindela tricolor, а оранжевый — Cylindera gracilis.

«Три месяца не мог их найти, нор исследовал штук 500 . Всё сходилось, но не мог найти. Оказалось, что они шаги чувствуют за 5 метров и за несколько миллисекунд прячутся. Цена снимков — примерно 70 часов и 50 километров в одну сторону до скакунчиков», — рассказывает автор. Если бы жук был размером с человека, его скорость достигала бы 200–300 км/ч .



Взрослые Cicindela — типичные жучки с длинными ногами. А личинки — странные создания с большой головой и телом как у червяка. На записи видно, как ловко они охотятся на муравьев и как избавляются от лишнего в своей «квартире» — вышвыривают наружу камушек, упавший в отверстие.

