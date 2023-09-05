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    В Пушкинском районе открылся второй корпус детского садика № 47

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    На Переведенской улице в Пушкинском районе открылся новый детский садик на 140 мест. Как сообщают в компании «Терминал-Ресурс», здание станет вторым корпусом ДОУ № 47.

    Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Терминал-Ресурс»
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    Садик построили в рамках комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах».

    В двухэтажном здании расположен бассейн, спортивный и музыкальный залы, методический кабинет, административные помещения, медицинский блок и пищеблок. На первом этаже находятся две группы по 24 человека для детей младшего возраста от 3 до 4 лет и одна группа на 22 человека для детей от 5 до 6 лет. На втором этаже будут находиться две группы по 24 человека для детей от 4 до 5 лет и подготовительная группа на 22 человека для детей 6–7 лет. В подвальном помещении есть постирочная, столярная мастерская и технические помещения.

    На территории садика для воспитанников оборудовали площадки для игр и физкультуры, предусмотрели место для санок, велосипедов, лыж, игрушек.

    Фото: Предоставлено пресс-службой компании «Терминал-Ресурс»

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