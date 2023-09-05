В Кремле ответили на слова Пашиняна об уходе России из Закавказья

РФ ценит конструктивные отношения с Арменией, но все же не может согласиться со словами премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом во вторник, 5 сентября, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что Россия — неотъемлемая составная часть этого региона. «Никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может», — ответил представитель Кремля.

Также Песков уточнил, что в России живет больше армян, чем в самой Армении. Большинство из них — патриоты России, которые вносят достойный вклад в развитие страны, добавил пресс-секретарь главы государства.

