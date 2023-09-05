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    В Кремле ответили на слова Пашиняна об уходе России из Закавказья

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    РФ ценит конструктивные отношения с Арменией, но все же не может согласиться со словами премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом во вторник, 5 сентября, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

    Представитель Кремля напомнил, что Россия — неотъемлемая составная часть этого региона. «Никуда она уходить не может. Из Армении Россия уходить не может», — ответил представитель Кремля.

    Также Песков уточнил, что в России живет больше армян, чем в самой Армении. Большинство из них — патриоты России, которые вносят достойный вклад в развитие страны, добавил пресс-секретарь главы государства.

    Недавно армянский премьер-министр Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что Россия якобы сама уходит из Нагорного Карабаха.

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