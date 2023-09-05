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    «Проблема биологической опасности». Летевший в Барселону самолет развернули из-за острой диареи

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    Рейс Delta, следовавший из Атланты в Барселону, вынужденно развернулся и совершил экстренную посадку после того, как у пассажира «на протяжении всего полета была диарея». Об этом стало известно во вторник, 5 сентября, из публикации New York Post.

    Самолет уже находился два часа в полете, когда пилот попросил разрешения вернуться из-за острой диареи. «Это проблема биологической опасности», — сказал пилот диспетчерам воздушного движения.

    Личность человека, из-за которого был отложен полет, не раскрывается. Экипаж и другие пассажиры добрались до Барселоны лишь на следующий день.

    Представители Delta подтвердили, что в полете у самолета возникли проблемы, поэтому его пришлось вернуть в Атланту «для очистки».

    «Наши команды работали максимально быстро и безопасно, чтобы тщательно очистить самолет и доставить наших клиентов к конечному пункту назначения. Мы искренне приносим извинения нашим клиентам за задержку и неудобства», — заявил представитель авиаперевозчика.

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