«Проблема биологической опасности». Летевший в Барселону самолет развернули из-за острой диареи

Рейс Delta, следовавший из Атланты в Барселону, вынужденно развернулся и совершил экстренную посадку после того, как у пассажира «на протяжении всего полета была диарея». Об этом стало известно во вторник, 5 сентября, из публикации New York Post.

Самолет уже находился два часа в полете, когда пилот попросил разрешения вернуться из-за острой диареи. «Это проблема биологической опасности», — сказал пилот диспетчерам воздушного движения.



Личность человека, из-за которого был отложен полет, не раскрывается. Экипаж и другие пассажиры добрались до Барселоны лишь на следующий день.

