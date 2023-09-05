Командир отряда «Ахмат» захотел «взять шефство» над петербургской школой

Командир разведывательно-штурмового отряда спецназа «Ахмат» Алексей Пряжников с позывным «Малой» выразил желание курировать школу №469 Выборгского района Петербурга. Об этом рассказали в группе учебного заведения во «ВКонтакте».
Как утверждается в публикации, Пряжников откликнулся на одно из писем, которые ученики начальной школы отправляли военным. 1 сентября он посетил торжественную линейку и выступил перед детьми с речью. «Ваша поддержка очень нужна ребятам (бойцам СВО), я честно вам говорю, что ребята, когда получают ваши письма с вашими поздравлениями... Ничего не выкидывается, ничего не остается без внимания, непрочитанным», — цитируют военного в группе школы.
На линейку военный приехал из госпиталя, где, вероятно, сейчас проходит реабилитацию после ранения. В посте говорится, что «в зоне спецоперации его отряд вступил в неравный бой, попал в окружение, но Малой сумел вывести бойцов из засады и добраться к своим».
Директор школы Юлия Купорова обсудила с Пряжниковым «возможность сотрудничества». «Алексей признался, что очень понравилась школа и он хочет взять со своими бойцами шефство над школой», — отметили в школе.