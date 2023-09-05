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    В петербургскую больницу пришла избитая девочка-подросток. Она уверяет, что два дня над ней измывалась мать

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    6 комментариев

    СК и полиции Кировского района Петербурга придется проверить слова 14-летней местной жительницы. Она заявила о двухдневных побоях.

    Школьница самостоятельно обратилась в травмпункт около двух ночи 5 сентября, стало известно «Фонтанке». Медики зафиксировали у нее многочисленные ушибы, гематомы и подкожные кровоизлияния по всему телу, а также контузию обоих глаз. Они вызвали скорую, и пострадавшую увезли в детскую городскую больницу № 19.

    По предварительной информации, в своих травмах девочка обвинила мать, которая якобы била её и 3, и 4 сентября.

    В стационаре её состояние оценили как удовлетворительное, но оставили под наблюдением.

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    Комментарии 6

    Гость05 Сен 2023 в 12:14
    Теперь мамаша сядет.
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