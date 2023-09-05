В девятиэтажке на Витебском загорелась кухня, есть пострадавший

Квартирный пожар тушили в Московском районе Петербурга во вторник, 5 сентября. С огнём справились менее чем за двадцать минут, но без пострадавших не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сигнал о пожаре на Витебском проспекте, 81, поступил на пульт дежурного в половине десятого часа утра. На место рванули три расчёта, очаг нашли в двухкомнатной квартире девятиэтажного дома.

Горела кухня, огонь распространился на семь квадратных метров. К десяти утра пожар был уже ликвидирован.

«Пострадал один человек, госпитализировали в медицинское учреждение», — уточнили в ведомстве.