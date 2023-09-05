Пытался получить новый паспорт. В Челябинске осудили мобилизованного после невозвращения в часть

В Челябинске мобилизованного россиянина приговорили к 5 годам и 8 месяцам в колонии общего режима. Прошлой осенью он не вернулся из увольнения в воинскую часть, скрывался от розыска и пытался получить новый паспорт. Об этом стало известно 5 сентября из публикации на сайте Челябинского гарнизонного военного суда.

Мужчину осудили по части 3 статьи 338 УК РФ («Дезертирство в период мобилизации»).



Как сказано в сообщении суда, россиянин не вернулся в воинскую часть в ноябре 2022 года после увольнения. Осужденный жил на съемных квартирах в Челябинске, трудоустроился, а также «принял меры к получению нового паспорта гражданина РФ».

