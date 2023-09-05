Минувшее лето вошло в топ-3 самых жарких в России

Лето 2023 года в России стало третьим в списке самых жарких за всю историю наблюдений за погодой, то есть с 1891 года. Обгоняют его 2021 и 2016 годы. Но на азиатской территории страны и отдельно в Сибири и на севере Дальнего Востока лето вышло в лидеры по температуре, а на юге региона его средняя температура заняла второе место. Об этом 5 сентября сообщает центр «ФОБОС».



Август в России стал самым тёплым в метеорологической статистике — в основном из-за жары на азиатской территории. На Северо-Западе он занял второе место по теплу, в Сибири — третье. В Петербурге август вышел на второе место в списке самых жарких в метеорологической истории (после 2022 года). Средняя температура воздуха составила 19,9 градуса, что на 2,5 градуса превышает климатическую норму. А все петербургское лето целиком стало четвёртым в числе самых тёплых (на 0,9 градуса выше нормы). В Москве август оказался теплее нормы на 2,1 градуса и со средней температурой 19,7 градуса занял пятое место в списке самых тёплых в XXI веке. Столичное лето оказалось примерно в середине списка, практически точно попав в климатические рамки (на 0,1 градуса выше нормы).

