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    Минувшее лето вошло в топ-3 самых жарких в России

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    Лето 2023 года в России стало третьим в списке самых жарких за всю историю наблюдений за погодой, то есть с 1891 года. Обгоняют его 2021 и 2016 годы. Но на азиатской территории страны и отдельно в Сибири и на севере Дальнего Востока лето вышло в лидеры по температуре, а на юге региона его средняя температура заняла второе место. Об этом 5 сентября сообщает центр «ФОБОС».

    Август в России стал самым тёплым в метеорологической статистике — в основном из-за жары на азиатской территории. На Северо-Западе он занял второе место по теплу, в Сибири — третье. В Петербурге август вышел на второе место в списке самых жарких в метеорологической истории (после 2022 года). Средняя температура воздуха составила 19,9 градуса, что на 2,5 градуса превышает климатическую норму. А все петербургское лето целиком стало четвёртым в числе самых тёплых (на 0,9 градуса выше нормы). В Москве август оказался теплее нормы на 2,1 градуса и со средней температурой 19,7 градуса занял пятое место в списке самых тёплых в XXI веке. Столичное лето оказалось примерно в середине списка, практически точно попав в климатические рамки (на 0,1 градуса выше нормы).

    В Северном полушарии Земли минувший сезон стал вообще самым жарким в истории наблюдений. Почти на всех континентах средняя температура воздуха превысила новую климатическую норму, рассчитанную за период 1991–2020 годов. Жарче всего было на азиатской территории России, в Северной Африке и Канаде.

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