Сотрудники полиции нашли маму ребенка, к которому вызвали скорую жители Невского района

Вредная привычка стоила больших нервов жительнице Невского района Петербурга. К её сыну, гулявшему на детской площадке, соседи вызвали скорую и полицию.
Наряд полиции нашел на детской площадке у дома 19 по Русановской улице не только 4-летнего мальчика, но и его мать, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 сентября. По предварительной информации, женщина перед тем, как отвести ребенка в детсад, решила покурить. Она отпустила малыша на площадку, а сама отошла на некоторое расстояние. Рядом с ребенком её не было, по её словам, не более получаса.
За это время тревожные соседи вызвали на площадку скорую и полицию. Они осмотрели ребенка и отпустили его с родительницей.