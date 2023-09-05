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    Сотрудники полиции нашли маму ребенка, к которому вызвали скорую жители Невского района

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    9 комментариев

    Вредная привычка стоила больших нервов жительнице Невского района Петербурга. К её сыну, гулявшему на детской площадке, соседи вызвали скорую и полицию.

    Наряд полиции нашел на детской площадке у дома 19 по Русановской улице не только 4-летнего мальчика, но и его мать, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 5 сентября. По предварительной информации, женщина перед тем, как отвести ребенка в детсад, решила покурить. Она отпустила малыша на площадку, а сама отошла на некоторое расстояние. Рядом с ребенком её не было, по её словам, не более получаса.

    За это время тревожные соседи вызвали на площадку скорую и полицию. Они осмотрели ребенка и отпустили его с родительницей.

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    Комментарии 9

    Гость05 Сен 2023 в 09:40
    И правильно поступили
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