Поставки китайских автомобилей в Россию достигли исторического рекорда

Поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле росли и достигли крупнейшего показателя за месяц в истории. Второй месяц подряд они превышали 1 млрд долларов. Об этом 5 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую таможню.



По подсчётам ведомства, в июне Китай направил в Россию легковые машины на 1,03 млрд долларов, а в июле — на 1,06 млрд. На РФ приходится 16,8% экспорта китайских автомобилей, это крупнейшее направление. На втором месте Великобритания (7,7%), затем идут Испания, Бельгия и Мексика (соответственно 5,2%, 5,1% и 4,9%).

