    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    767мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.62eur104.42

    Вор запустил руку в шкатулку петербургского стоматолога. Достал миллионы

    344
    4 комментария

    Драгоценности и валютный запас украли из квартиры стоматолога в Выборгском районе Петербурга, не потревожив замки и окна.

    Ревизию утром понедельника вынужденно проводила 67-летняя хозяйка недвижимости на Большом Сампсониевском проспекте, работающая в стоматологической клинике, стало известно «Фонтанке» 4 сентября. Итогом стало заявление о краже.

    В списке пропавшего — украшения из белого и чёрного жемчуга, серьги, браслеты и кольца с сапфирами и гранатами, изумрудный набор и 30 тысяч евро. Общий ущерб женщина оценила в 3,6 миллиона рублей.

    Время похозяйничать в её квартире было: заявительница не появлялась дома с обеда 1 сентября. Вернувшись, следов взлома как будто не заметила. Полицейские, по предварительным данным, подтвердили, что двери и окна без повреждений, и уделили пристальное внимание балкону — смежному с соседями.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КражаЖемчугИзумруды
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close