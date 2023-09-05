Вор запустил руку в шкатулку петербургского стоматолога. Достал миллионы

Драгоценности и валютный запас украли из квартиры стоматолога в Выборгском районе Петербурга, не потревожив замки и окна.
Ревизию утром понедельника вынужденно проводила 67-летняя хозяйка недвижимости на Большом Сампсониевском проспекте, работающая в стоматологической клинике, стало известно «Фонтанке» 4 сентября. Итогом стало заявление о краже.
В списке пропавшего — украшения из белого и чёрного жемчуга, серьги, браслеты и кольца с сапфирами и гранатами, изумрудный набор и 30 тысяч евро. Общий ущерб женщина оценила в 3,6 миллиона рублей.
Время похозяйничать в её квартире было: заявительница не появлялась дома с обеда 1 сентября. Вернувшись, следов взлома как будто не заметила. Полицейские, по предварительным данным, подтвердили, что двери и окна без повреждений, и уделили пристальное внимание балкону — смежному с соседями.