Посольство России в Дании заявило о серьезных ограничениях в работе

Консульский отдел посольства России в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность из-за решения датских властей сократить численность дипломатов, говорится в заявлении зарубежного представительства.



Как сообщили в посольстве 4 сентября, консульский отдел «более не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме». Поэтому с 6 сентября прекращается прием заявлений и документов по всем консульским вопросам, включая оформление паспортов, совершение нотариальных действий, оформление виз, пенсионным делам и прочему.

Выдача готовых документов — паспортов, виз, истребованных документов и справок — будет продолжаться до 25 сентября. Рассмотрение уже принятых заявлений будет продолжено.