    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, ю-з

    767мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.62eur104.42

    Посольство России в Дании заявило о серьезных ограничениях в работе

    737
    10 комментариев

    Консульский отдел посольства России в Дании будет вынужден приостановить свою деятельность из-за решения датских властей сократить численность дипломатов, говорится в заявлении зарубежного представительства.

    Как сообщили в посольстве 4 сентября, консульский отдел «более не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме». Поэтому с 6 сентября прекращается прием заявлений и документов по всем консульским вопросам, включая оформление паспортов, совершение нотариальных действий, оформление виз, пенсионным делам и прочему.

    Выдача готовых документов — паспортов, виз, истребованных документов и справок — будет продолжаться до 25 сентября. Рассмотрение уже принятых заявлений будет продолжено.

    «В настоящее время ведется работа, направленная на сохранение возможности консульского обслуживания российских граждан», — сообщили в посольстве.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДанияКонсульство РФ
    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close