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    В Ростове-на-Дону в жилой дом врезался трамвай

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    Необычное ДТП произошло 4 сентября в Ростове-на-Дону. Кадры последствий аварии публикует в своем телеграм-канале портал 161.RU. Как сообщает издание, всё случилось в Железнодорожном районе.

    В Ростове-на-Дону в жилой дом врезался трамвай

    По предварительным данным ГИБДД, вагоновожатый заметил при подъёме, что трамвай сошел с рельсов, и затормозил. И в итоге тяжелую машину развернуло, по инерции трамвай продолжил путь уже по газону. В финале неуправляемого заезда вагон врезался в жилой дом на Ясной улице.

    О пострадавших не сообщается. Вообще, судя по опубликованным кадрам, местные жители восприняли случившееся спокойно. Возможно, они просто привыкли. 161.RU напоминает, что в марте в том же районе в жилой дом врезались сразу два трамвая — причем один буксировал другой.

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