В Ростове-на-Дону в жилой дом врезался трамвай

Необычное ДТП произошло 4 сентября в Ростове-на-Дону. Кадры последствий аварии публикует в своем телеграм-канале портал 161.RU. Как сообщает издание, всё случилось в Железнодорожном районе.
По предварительным данным ГИБДД, вагоновожатый заметил при подъёме, что трамвай сошел с рельсов, и затормозил. И в итоге тяжелую машину развернуло, по инерции трамвай продолжил путь уже по газону. В финале неуправляемого заезда вагон врезался в жилой дом на Ясной улице.
О пострадавших не сообщается. Вообще, судя по опубликованным кадрам, местные жители восприняли случившееся спокойно. Возможно, они просто привыкли. 161.RU напоминает, что в марте в том же районе в жилой дом врезались сразу два трамвая — причем один буксировал другой.