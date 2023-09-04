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    Без них в горах не выжить. Спасатели доставили заблудившимся туристам ботинки

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    Необычные функции пришлось взять на себя спасателям в Краснодарском крае. Фактически они выполнили доставку обуви — но с поправкой на экстремальные обстоятельства, сообщает 4 сентября МЧС.

    Помощь профессионалов потребовалась двум туристам, которые заблудились в горах Ачишхо.

    Мужчина и женщина потерялись на высоте 1800 м над уровнем моря в верховьях рек Рыбная и Ачипсе. Дама во время блужданий каким-то образом осталась без ботинок. Как именно она потеряла обувь, не уточняется. Но в результате пара забрела в такую местность, где передвигаться босиком было невозможно. К тому же у любителей горных прогулок закончились запасы воды.

    На выручку пришли спасатели Южного РПСО МЧС России. На место они прибыли уже с новой обувью для обессиленной туристки.

    Уточняется, что пара не зарегистрировала свой маршрут — спасателям потребовалось несколько часов на поиски пострадавших.

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