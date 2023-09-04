В июле в Петербурге резко вырос оборот розничной торговли и общепита

Оборот розничной торговли в Петербурге в июле 2023 года вырос в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 191,3 млрд рублей, говорится в отчете Петростата, опубликованном 4 сентября.

В январе–июле ретейлеры заработали 1,26 трлн рублей, что на 2,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Для сравнения: в первом полугодии рост к прошлому году составлял 0,4%, таким образом, рост выручки магазинов в последний месяц резко ускорился.

Оборот торговли продуктами питания увеличился на 3,8% в июле, до 64,3 млрд рублей, в непродовольственной рознице рост составил 26,9% — до 127 млрд рублей.