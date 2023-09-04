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    В июле в Петербурге резко вырос оборот розничной торговли и общепита

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    Оборот розничной торговли в Петербурге в июле 2023 года вырос в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 191,3 млрд рублей, говорится в отчете Петростата, опубликованном 4 сентября.

    В январе–июле ретейлеры заработали 1,26 трлн рублей, что на 2,7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Для сравнения: в первом полугодии рост к прошлому году составлял 0,4%, таким образом, рост выручки магазинов в последний месяц резко ускорился.

    Оборот торговли продуктами питания увеличился на 3,8% в июле, до 64,3 млрд рублей, в непродовольственной рознице рост составил 26,9% — до 127 млрд рублей.

    Оборот общественного питания в июле составил 15,2 млрд рублей, что на 17,2% больше, чем год назад. В январе–июле 2023 года рестораны, бары и кафе заработали 109,9 млрд рублей, что на 12,1% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

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