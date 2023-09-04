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    Старшую дочь Рамзана Кадырова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

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    Министр культуры Чечни 25-летняя Айшат Кадырова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ президента России Владимира Путина 4 сентября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Из текста следует, что старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова наградили за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю творческую работу.

    В начале августа мать Рамзана Кадырова — Аймани Кадырову — наградили орденом «Знак Почета». Она возглавляет региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова.

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