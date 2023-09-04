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    Театр эстрады запускает фестиваль спектаклей с тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык

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    Фото: предоставлено Театром эстрады имени А. Райкина
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    Театр эстрады имени А. Райкина запускает новый социокультурный проект — фестиваль спектаклей с тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык (РЖЯ). Он пройдет с 11 по 30 сентября и охватит семь площадок.

    Откроется фестиваль в Театре эстрады недавней премьерой — зрителям представят спектакль «Ревизор» с переводом на русский жестовый язык.

    Всего в программе 16 спектаклей: половина из них пройдет одновременно и с тифлокомментированием, и с переводом на русский жестовый язык. В фестивальной афише соседствуют постановки для всех возрастов, разных жанров и стилей. Спектакли пройдут кроме Театра эстрады в Молодежном театре на Фонтанке, в театре имени Ленсовета, Театре на Литейном, в Добром театре, театре «Особняк», а также в «Упсала-цирке».

    В рамках off-программы фестиваля пройдет первая в России зрительская конференция любителей театра с нарушениями зрения. Зрительское обсуждение состоится в присутствии экспертов в сфере тифлопедагогики и театральных тифлокомментаторов. В итоге незрячие смогут лучше понять театральное искусство, а специалисты получат обратную связь.

    В театре подчеркнули, что на каждом спектакле для людей с инвалидностью по слуху и зрению, а также для сопровождающих незрячих зрителей, выделяются бесплатные места. Бронирование на фестивальные спектакли и на события дополнительной программы уже началось. Заявки принимаются по телефону +7 911 187-24-29 и на сайте мероприятия. Там же опубликована афиша.

    Фото: предоставлено Театром эстрады имени А. Райкина

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