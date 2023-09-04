Театр эстрады запускает фестиваль спектаклей с тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык

Театр эстрады имени
Откроется фестиваль в Театре эстрады недавней премьерой — зрителям представят спектакль «Ревизор» с переводом на русский жестовый язык.
Всего в программе 16 спектаклей: половина из них пройдет одновременно и с тифлокомментированием, и с переводом на русский жестовый язык. В фестивальной афише соседствуют постановки для всех возрастов, разных жанров и стилей. Спектакли пройдут кроме Театра эстрады в Молодежном театре на Фонтанке, в театре имени Ленсовета, Театре на Литейном, в Добром театре, театре «Особняк», а также в «Упсала-цирке».
В рамках
В театре подчеркнули, что на каждом спектакле для людей с инвалидностью по слуху и зрению, а также для сопровождающих незрячих зрителей, выделяются бесплатные места. Бронирование на фестивальные спектакли и на события дополнительной программы уже началось. Заявки принимаются по телефону