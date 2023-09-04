Петербургские врачи собрали руку двухлетнего малыша после электромясорубки

Врачи Петербургского педиатрического университета восстановили кисть двухлетнего мальчика, руку которого зажевала электромясорубка. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба вуза.
Ребенка доставили в Петербург утром в понедельник из Пскова. Накануне вечером он засунул руку в электромясорубку. Доставать ее пришлось при помощи сотрудников МЧС. Псковские хирурги незамедлительно обратились за помощью к петербургским коллегам, так как в нашем городе есть единственное на Северо-Западе детское микрохирургическое отделение. В 04:15 малыша сразу же поместили в реанимацию, минуя приемный покой. Осматривал пациента дежурный микрохирург Антон Волков.
«Травма очень тяжелая, что обусловлено раздавливающим механизмом мясорубки. Повреждена была вся кисть, раздроблены кости, сухожилия, сосуды, нервы. Фактически имела место ампутация — кисть держалась на нескольких связках. Нашей задачей было сохранить жизнеспособные ткани, восстановить анатомию конечности и кровообращение», — рассказал врач.
Врачи Педиатрического университета буквально собрали по частям руку мальчика. Был выполнен металлоостеосинтез, чтобы соединить раздробленные кости. После потребовалась аутовенозная пластика. Размозженный участок локтевой артерии был заменен фрагментом подкожной вены. После этого пальчики начали розоветь. Операция длилась около пяти часов, на данный момент пациент остается в реанимации. Пока делать прогнозы преждевременно, заявляют врачи. Неизвестно, какие ткани выживут на клеточном уровне. Но специалисты делают всё, для того чтобы спасти руку ребенка.