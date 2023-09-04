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    «Нас никто не предупреждал». В Новосибирской области небывалый град побил машины и урожай

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    Небывалый град прошел в Новосибирской области посреди жаркого дня. Последствиями разгула стихии 4 сентября делятся в соцсетях местные жители.

    Автор: youtube.com/УМЕЛАЯ ХОЗЯЙКА

    Местами градины были размером с грецкий орех. Выпавшие осадки побили посадки на огородах, оставили вмятины на машинах и разбили окна. Новосибирск к тому же оказался под водой. Портал НГС в своей трансляции опубликовал видео с плывущими по улицам машинами.

    Автор: youtube.com/Николай Лакутин

    Местная жительница отмечает, что никто не ожидал столь резкой перемены погоды. На градуснике было 28 градусов со знаком плюс. Никаких оповещений от регионального МЧС не приходило, синоптики обещали только похолодание.

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    t.me/ngs_news

    t.me/ngs_news

    t.me/ngs_news

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