В России началась регистрация участников конкурса «Это у нас семейное»

Более 100 семей зарегистрировались в первые часы после старта регистрации на участие в проекте «Это у нас семейное». В конкурсе уже захотели участвовать представители 64 регионов России, и не только.
В команды к россиянам вошли их родственники из Белоруссии, Египта, Молдовы, сообщает 4 сентября АНО «Россия — страна возможностей». Младшим участникам, прошедшим регистрацию, по шесть лет. Самой старшей конкурсантке 101 год — это прабабушка из Белгородской области. Самая большая семья пока представляет Оренбургскую область: всего в семье 10 человек, в том числе 6 детей.
Отмечается, что регистрация конкурсантов будет идти два месяца — до 4 ноября текущего года. Зарегистрироваться можно на сайте «этосемейное.рф». Участниками конкурса «Это у нас семейное» могут стать команды из 4 и более родственников. При этом в них должны быть представители не менее 3 поколений.
Конкурс пройдет в несколько этапов: дистанционный, окружные полуфиналы и финал. Большой финал пройдет в Москве летом 2024 года. Там соберутся 300 семей со всей России.
Конкурс анонсировал президент России Владимир Путин 1 сентября. «Нам бы очень хотелось, когда я говорю «нам», то имею в виду своих коллег в администрации президента и правительстве, чтобы в нем принимали участие представители различных поколений семей. Чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», — заявил глава государства в рамках открытого урока «Разговор о важном» в Мастерской управления «Сенеж».