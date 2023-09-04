В России началась регистрация участников конкурса «Это у нас семейное»

Более 100 семей зарегистрировались в первые часы после старта регистрации на участие в проекте «Это у нас семейное». В конкурсе уже захотели участвовать представители 64 регионов России, и не только.



В команды к россиянам вошли их родственники из Белоруссии, Египта, Молдовы, сообщает 4 сентября АНО «Россия — страна возможностей». Младшим участникам, прошедшим регистрацию, по шесть лет. Самой старшей конкурсантке 101 год — это прабабушка из Белгородской области. Самая большая семья пока представляет Оренбургскую область: всего в семье 10 человек, в том числе 6 детей.