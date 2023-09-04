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    Водитель каршеринга на скорости впечатался в автобус-гармошку в Москве и умудрился сбежать

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    Прокуратура Москвы

    Полиция Москвы ищет водителя каршеринга, устроившего серьезную аварию с автобусом в столице днем 4 сентября. Без пострадавших ДТП не обошлось, а момент тарана попал на камеру видеонаблюдения.

    По предварительным данным, в 12:55 в районе дома 27 по Широкой улице водитель каршеринга проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом, сообщает Госавтоинспекция Москвы. На записи, опубликованной столичной прокуратурой, видно, что автомобиль влетел в переднюю пассажирскую дверь автобуса, когда тот поворачивал. Удар был такой силы, что автобус сбило с траектории, а каршеринг подпрыгнул, после чего продолжил движение в сторону, оставляя след из технических жидкостей.

    Фото: Госавтоинспекция Москвы
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    В автобусе пострадала пассажирка. Ее доставили в больницу. Водитель каршеринга с места ДТП скрылся. Полиция устанавливает его личность и местонахождение. Прокуратура Москвы поставила выяснение обстоятельств ДТП на контроль.

    Фото: Госавтоинспекция Москвы

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