Водитель каршеринга на скорости впечатался в автобус-гармошку в Москве и умудрился сбежать

Полиция Москвы ищет водителя каршеринга, устроившего серьезную аварию с автобусом в столице днем 4 сентября. Без пострадавших ДТП не обошлось, а момент тарана попал на камеру видеонаблюдения.



По предварительным данным, в 12:55 в районе дома 27 по Широкой улице водитель каршеринга проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автобусом, сообщает Госавтоинспекция Москвы. На записи, опубликованной столичной прокуратурой, видно, что автомобиль влетел в переднюю пассажирскую дверь автобуса, когда тот поворачивал. Удар был такой силы, что автобус сбило с траектории, а каршеринг подпрыгнул, после чего продолжил движение в сторону, оставляя след из технических жидкостей.