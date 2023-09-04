Под Владимиром газелист сбил полицейского. Теперь его ищут как фигуранта уголовного дела

Уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти возбуждено во Владимирской области. Подозреваемый — водитель «Газели», который, уходя от полиции, сбил инспектора ППС. Кадры наезда появились в соцсетях 4 сентября.
Автор: «День во Владимире»
По предварительным данным, сотрудники ковровской полиции преследовали «Газель», водитель которой не остановился по требованию. Чтобы задержать нарушителя, инспекторы перекрыли дорогу, но автомобиль продолжил движение, несмотря на вставшего на пути сотрудника правоохранительных органов. В результате патрульный получил телесные повреждения и был госпитализирован.
«В настоящее время личность мужчины установлена — им является житель Коврова, 1984 года рождения. Следователями СК во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел принимаются меры к установлению его местонахождения», — сообщает региональное управление СК.