В Ленобласти подведут итоги реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательства» в Ленинградской области будут озвучены на форуме «Энергия возможностей», который состоится 6 сентября в Петербурге.

Ожидается, что в форуме примет участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, приглашены представители Минэкономразвития России, Корпорации МСП, Агентства сратегических инициатив. На форуме обсудят новые направления поддержки бизнеса на ближайшую перспективу. Главной темой форума станет «Все уходят — я стартую» с радио- и телеведущей Екатериной Гордон. Среди тем, которые будут обсуждаться, — производственная кооперация, создание условий для трудоустройства людей с ограниченными возможностями на предприятиях МСП, формирование сообществ, развитие малых объектов для туризма, молодежное предпринимательство. Предприниматели региона и те, кто решил открыть свой бизнес, могут принять участие в форуме бесплатно.