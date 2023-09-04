Трассу «Кола» почти на час перекроют у Ладожского моста

Разводка моста через Неву в Кировском районе Ленобласти днем 4 сентября перекроет движение по трассе Р-21 «Кола». Она продлится 45 минут.
С 15:00 до 15:45 понедельника на 40-м километре федеральной автодороги «Кола», в районе деревни Марьино, разведут Ладожский мост, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение автомобильного транспорта по трассе на это время будет полностью остановлено.
Вверх по Неве будут пропускать барже-буксирный состав «Озёрный-213», «ВЭШ-31028» и «Шлюзовой-72» с максимальным высотным габаритом 24 метра. Ладожский мост разводят, только когда температура воздуха не превышает +25 градусов, а скорость ветра — не более 15 м/с.