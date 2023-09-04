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    В Петербурге вынесен приговор отцу, чья дочь выкидывала из окна игрушки

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    Мировой судья судебного участка №52 огласил приговор в отношении Алексея Богданова, признанного виновным в оставлении в опасности. Об этом 4 сентября сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга.

    Богданов — папа 7-летней девочки. 22 февраля он оставил ее в квартире без присмотра. В это время дочь залезла на подоконник, открыла окно и начала сбрасывать игрушки вниз, периодически высовываясь. Маленькую девочку на четвертом этаже увидел прохожий. Суд счел, что ребенок мог причинить вред своему здоровью в результате неосторожности, что могло повлечь за собой страшные последствия, вплоть до падения высоты.

    Подсудимый свою вину признал полностью и поддержал ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Суд учел, что преступление, совершенное мужчиной, относится к преступлениям небольшой тяжести. Богданов также не состоит на учете в ПНД, работает, имеет постоянное место жительство и социально адаптирован.

    Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 12 000 рублей.

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