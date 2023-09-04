В Петербурге тепло и сухо, но к середине недели погода немного подпортится

Большую часть наступившей недели петербуржцы смогут не доставать зонтики — погода порадует. Дожди подберутся к городу в среду, рассказывает 4 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

Осадки будут кратковременными — пройдут на атмосферном фронте, который смещается с запада на восток через Ленобласть. Сам циклон далеко в Баренцевом море, поэтому в Петербурге даже давление не опустится.

В начале недели воздух прогреется до +20, а в среду и четверг немного похолодает — до +16..18 градусов. Также в середине недели будет облачно и ветрено, порывы могут достигать 13 метров в секунду. Зато потом в городе снова потеплеет до +20.