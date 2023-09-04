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    «Вкусно и точка» намерена открыть филиал в Китае

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    Если «Вкусно и точка» получит разрешение от «Макдональдса», в китайской Хэйхэ откроется одноименный ресторан. Руководство направило запрос.

    О планах по расширению сети ТАСС рассказал ее владелец Александр Говор 4 сентября. По его словам, об открытии в Хэйхэ попросили сами китайцы, так как их логистика до места «не дотягивает». «А мы что? Написали письмо в Америку, в корпорацию. Если разрешат, с удовольствием сделаем, хоть десять точек завтра же откроем. Как и в близкой мне по крови Белоруссии или в той же Абхазии», — поделился желаниями Говор.

    Город Хэйхэ находится на берегу Амура напротив Благовещенска. В этом российском городе «Вкусно и точка» нет, ближайшие находятся в Биробиджане и Уссурийске.

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