Вилка ростом с человека и полтысячи блюд. Чем удивляет новый петербургский ресторан

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Поделиться Поделиться





У жителей Петербурга появилось новое место, где можно перекусить с утра, подкрепиться в обеденный перерыв или вкусно провести время с семьей в выходные — например, после традиционной покупки продуктов на неделю. Речь идет о ресторане «Лента FRESH», который открылся этим летом в «Гипер Ленте» на Бухарестской улице, 69. Необычное гастрономическое пространство — подарок покупателям, который мультиформатная сеть «Лента» сделала в честь своего 30-летия. Десятилетия экспертизы не только в торговле, но и в производстве готовых блюд позволили «Ленте» успешно открыть первый ресторан. Особенно символично, что он появился в родном городе компании — Санкт-Петербурге.

Официальный слоган ресторана: «По-свежему вкусно, по-свежему выгодно».

«Лента FRESH» работает с 9:00 до 22:00 и может одновременно принять 120 гостей. Тех, кто приходит сюда впервые, ресторан готов не только накормить, но и удивить.



Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: Анжела Мнацаканян Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





565 по-свежему вкусных блюд

Традиционные рестораны с таким размахом не угощают, а «Ленте FRESH» это по силам. Утром, с 9:00 до 12:00, здесь готовят завтраки: несколько видов каш, яичницы и омлеты, сэндвичи и блинчики, сырники и оладушки. Можно выбрать завтрак с национальным колоритом — английский, американский или скандинавский.

Самое горячее время — в прямом и переносном смысле — это обед. С 12:00 витрина заполнена только что приготовленными блюдами: это и несколько видов супов, разнообразные гарниры, горячие мясные и рыбные блюда на второе.

Можно собрать из них привычный обед или совершить кулинарное путешествие по кухням разных стран. Вот азиатская — свежайшие роллы и WOK, восточная — и вот уже дымятся аппетитные казаны с пловом, нарезается мясо для шавермы и румянятся сырной корочкой хачапури. Из итальянской — пицца и паста. Много здесь и вкусного стрит-фуда : бургеры, стрипсы, жареные пирожки.



Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: Анжела Мнацаканян Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: Анжела Мнацаканян Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Поделиться Поделиться





Особого упоминания заслуживает салат-бар «Ленты FRESH», который работает с утра и до вечера. Благодаря ему каждый гость ресторана может превратиться в шеф-повара и изобрести авторский салат из свежих ингредиентов.

Что вы захотите в него добавить? Побольше мяса и сыра? Или сделаете акцент на хрустящих овощах и пикантных оливках? Плюс аппетитная заправка — и готов кулинарный шедевр. В салат-баре есть не только сытные, но и сладкие фруктовые ингредиенты: сливы, персики, мандарины, ананасы и даже кусочки арбуза. Все, чтобы собрать полезный десерт, который станет идеальным завершением обеда.

Если торопишься, можно взять готовый салат. Их здесь больше двух десятков — от традиционной сельди под шубой до изысканного капрезе и экзотического с угрем и соусом унаги.

Фото: Анжела Мнацаканян Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Поделиться Поделиться





И это еще не все: обязательно попробуйте хотя бы один из теплых салатов «Ленты FRESH», которые готовят на заказ прямо при покупателях. Вам надо будет лишь выбрать ключевой ингредиент. Любителям мясного предлагают индейку, свинину, телятину или курицу. Поклонникам морепродуктов — креветки и лосось. Вегетарианцам —лесные грибы.

К слову, теплые салаты не единственное блюдо в меню, которое повара «Ленты FRESH» создают по вашему заказу и у вас на глазах. Так же готовят пасту и WOK, роллы, пиццу и бургеры. На особой станции пекут тонкие нежные блины. Они хороши и просто с маслом, и с начинкой.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Поделиться Поделиться





«Мы разрабатывали меню, ориентируясь на гастрономические предпочтения посетителей «Гипер Ленты», которых можно считать потенциальными гостями нашего ресторана, разного возраста и социального статуса, — рассказала Нина Басейко, менеждер по развитию кулинарного производства ресторана «Лента FRESH».— Так, молодежь любит тренды и оригинальную подачу, искренне наслаждается стрит-фудом. Старшее поколение часто отдает предпочтение традиционной кухне, национальным блюдам, большим порциям. Все это было учтено. Так появилось «циклическое меню»: блюда меняются ежедневно в течение определенного периода времени, а затем повторяются в том же порядке».



Нина Басейко, менеждер по развитию кулинарного производства ресторана «Лента FRESH» Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





Каждый день меню обновляется, так что постоянные гости всегда могут найти и полюбившиеся блюда, и что-то новое.

На десерт возьмите, например, мягкое мороженое — всего за 29 рублей* — и раскрасьте натуральный сливочный пломбир с помощью яркого топпинга. Уверены, что «сладкая» часть ресторана станет любимой у детей, ведь рядом разместилась свежая выпечка, а также несколько видов пирожных. Да и из основных блюд легко составить меню для детского обеда, выбрав любимый суп, гарнир и второе для малыша. Еще ни один ребенок не ушел, не найдя что-нибудь себе по душе, тем более, что все тут свежеприготовленное, а значит, вкусное.



Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





«Все больше людей становятся приверженцами здорового или просто диетического питания. Поэтому в нашем меню ежедневно, начиная с завтраков, есть мясные, рыбные, овощные блюда и крупы, приготовленные на пару, свежие овощи и фрукты, компоты, морсы и смузи», — говорит Нина Басейко.

Понравившиеся блюда можно не только съесть в ресторане, но и взять с собой.

Чаще всего, пообедав, люди выбирают себе что-то на ужин — очень удобно, и готовить не придется. Хотя ресторан работает не так давно, у посетителей уже появились блюда-фавориты: плов, бифштексы с яйцом, роллы и пицца.



Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Поделиться Поделиться





«Конечно же, наше меню будет изменяться: смена сезонов и праздничные дни — органичные поводы для гастрономических новинок, — объясняет Нина Басейко. — Это позволит нам радовать гостей новыми вкусными блюдами, ведь мы хотим, чтобы наше меню был интересным в любое время года».

Свежесть — на первом плане

Вкусная еда начинается со свежих качественных продуктов, и «Лента» хорошо знает, где их искать. Развивая собственное производства под брендом «Лента FRESH», компания отобрала примерно 3000 надежных поставщиков, с которыми теперь работает и новый ресторан.

Более 90% блюд, предлагаемых в «Ленте FRESH», готовятся здесь же.

Концепция открытой кухни — это определенный вызов даже для профессионалов, с которым, впрочем, здесь успешно справляются благодаря правильной организации работы поваров.

«На горячем острове готовится 80% еды. Здесь на плите варится компот, рядом — суп, тут же жарится картошка фри и котлеты или рыба — все это должно готовиться одновременно, — рассказывает Иван Солозобов, менеджер по развитию собственного производства «Лента FRESH». — Поэтому нужно было совместить модули как конструктор, чтобы они удобно располагались на ограниченном пространстве, и при этом весь процесс приготовления был виден гостям ресторана».



Иван Солозобов, менеджер по развитию собственного производства «Лента FRESH» Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





Производство разделено на зоны. Кроме горячего цеха есть холодный, где готовят десерты, напитки, салаты. Отдельно томится мясо для шавермы и пекутся блинчики.

«Вопрос чистоты и соблюдения всех санитарных норм — один из главных для ресторана, — подчеркнул Иван Солозобов. — Безопасность питания — основной приоритет «Ленты FRESH», поэтому мы строго отслеживаем сроки годности, качество ингредиентов с момента получения сырья и до реализации готового продукта».



Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Поделиться Поделиться





За каждым рабочим местом закреплены профессиональные повара. Они начинают готовить завтраки с шести часов утра, затем — обед, а дальше постоянно готовят свежие блюда для пополнения и обновления витрин. На витрине каждое блюдо может лежать лишь три часа, а потом его полностью меняют на свежее. Но обычно все съедается раньше, особенно в обед.

Дружелюбные цены

Стоимость комплексного обеда с супом, куда входят салат, второе, хлеб и, конечно, компот (или чай-кофе, если вам так хочется) — 339 рублей, без супа — 279 рублей. Не забудьте собрать себе оригинальный салат в салат-баре: его можно включить в комплексный обед, но можно взять и отдельно — за 159 рублей. Сладкоежки могут полакомиться пирожным или кусочком торта, цены на десерты начинаются от 89 рублей. Американо и капучино стоит 49,99 рублей* за 200 мл. Подробнее познакомиться с меню можно на сайте.



Анжела Мнацаканян Фото: Анжела Мнацаканян Поделиться Поделиться





Оцените, насколько уютно в ресторане «Лента FRESH», — это тоже можно сделать онлайн. Комфортную атмосферу создает его открытое и яркое пространство: что-то среднее между скандинавской урбанистикой и промышленным фьюжн-стилем. Яркие акцентные цвета, шрифтовая суперграфика, четкие линии перегородок, естественное освещение через панорамные окна — все это настраивает на позитив уже при входе в ресторан. А огромная тарелка со столовыми приборами в фотозоне как бы намекает: отсюда вы голодными не уйдете!



Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Лента» Поделиться Поделиться





В «Ленте FRESH» позаботились и о важных деталях, делающих ресторан удобнее: за столиками можно зарядить телефон или подключить ноутбук, есть детские стульчики для самых юных гостей.

Более 20 лет работы со вкусом

Ресторан — новая ступень в развитии собственного производства «Ленты», запущенного еще в 2004 году. Огромный опыт, накопленный в собственных пекарнях, кулинарных и кондитерских цехах, фабриках-кухнях, как раз и помог создать уникальный ресторан со свежими блюдами на любой вкус и демократичными ценами. Теперь у тех, кто любит «Ленту», появился еще один повод зайти в любимый магазин не только за покупками, но и чтобы просто отдохнуть. Пока в Петербурге работает один ресторан «Лента FRESH» — в «Гипер Ленте» на Бухарестской улице, 69. В дальнейшем рестораны могут открыться и в других гипермаркетах города, а потом — и по всей России.

*Цены действительны на момент публикации материала

ООО «Лента»