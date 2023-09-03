Убил отца и разгуливал с ножом. На севере Петербурга задержали подозреваемого в страшном преступлении

На севере Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственного отца. Как сообщила 3 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, накануне в полицию обратились жители одного из домов на Гражданском проспекте. Они рассказали, что их сосед по лестничной площадке ходит с ножом, а у соседки повреждена рука.



В ходе проверки оказалось, что 31-летий петербуржец поссорился с отцом и во время перепалки убил ножом 59-летнего родителя.



Тело отправили в морг для установления причины смерти, а подозреваемого доставили в отдел полиции.

