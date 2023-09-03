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    Убил отца и разгуливал с ножом. На севере Петербурга задержали подозреваемого в страшном преступлении

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    5 комментариев

    На севере Петербурга задержали мужчину, которого подозревают в убийстве собственного отца. Как сообщила 3 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, накануне в полицию обратились жители одного из домов на Гражданском проспекте. Они рассказали, что их сосед по лестничной площадке ходит с ножом, а у соседки повреждена рука.

    В ходе проверки оказалось, что 31-летий петербуржец поссорился с отцом и во время перепалки убил ножом 59-летнего родителя.

    Тело отправили в морг для установления причины смерти, а подозреваемого доставили в отдел полиции.

    Пока в его отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии 5

    Гость03 Сен 2023 в 21:11
    Кто завозит их к нам? 🤔
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