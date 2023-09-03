Лию Ахеджакову проверяют по статье о дискредитации ВС РФ: новости СВО за 3 сентября

Ранее Ахеджакова выступила с осуждением СВО и уволилась из театра «Современник»

Ранее Ахеджакова выступила с осуждением СВО и уволилась из театра «Современник» Фото: Московский театр «Современник» / Vk.com

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 сентября.

Дело Ахеджаковой

Накануне МВД России начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой. Ей грозит дело по статье о дискредитации ВС РФ. Поводом стало выступление актрисы в Бремене: там ее увидели на сцене с украинским флагом.



Актриса заявила изданию «Газета.ру», что флаг попал в ее руки вместе с букетом цветов — который вручил «какой-то провокатор».

— Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали, — объяснила актриса.