Гол Дугласа Сантоса спас «Зенит» от поражения в матче с ЦСКА в Москве

Вничью завершился матч
Петербуржцы пропустили первыми уже на
Таким образом, команды получили по одному очку. Следующий матч «Зенит» проведет 17 сентября в Казани против «Рубина».
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Вничью завершился матч
Петербуржцы пропустили первыми уже на
Таким образом, команды получили по одному очку. Следующий матч «Зенит» проведет 17 сентября в Казани против «Рубина».
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