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    Гол Дугласа Сантоса спас «Зенит» от поражения в матче с ЦСКА в Москве

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    Вничью завершился матч 7-го тура чемпионата России по футболу ЦСКА — «Зенит», который проходил 3 сентября в Москве. Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.

    Петербуржцы пропустили первыми уже на 4-й минуте. Ошибкой в штрафной сине-бело-голубых воспользовался Антон Заболотный. Сравнял счет на 88-й минуте Дуглас Сантос.

    Таким образом, команды получили по одному очку. Следующий матч «Зенит» проведет 17 сентября в Казани против «Рубина».

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