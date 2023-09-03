Бастрыкин поручил проверить ситуацию с химическим запахом Янино

Следственный комитет России проведет проверку в поселке Янино Всеволожского района Ленобласти, после того как местные жители пожаловались на «химические запахи» и сообщили о возможном нарушении природоохранного законодательства.



Такое поручение дал глава СК России Александр Бастрыкин, сообщил 3 сентября информационный центр ведомства.



«В результате деятельности ряда промышленных объектов в течение двух месяцев происходят постоянные выбросы в атмосферу опасных химических веществ, из-за чего местные жители ощущают едкий запах химикатов. Неоднократные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — отметили ведомство.