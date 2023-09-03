Бастрыкин поручил проверить ситуацию с химическим запахом Янино

Следственный комитет России проведет проверку в поселке Янино Всеволожского района Ленобласти, после того как местные жители пожаловались на «химические запахи» и сообщили о возможном нарушении природоохранного законодательства.
Такое поручение дал глава СК России Александр Бастрыкин, сообщил 3 сентября информационный центр ведомства.
«В результате деятельности ряда промышленных объектов в течение двух месяцев происходят постоянные выбросы в атмосферу опасных химических веществ, из-за чего местные жители ощущают едкий запах химикатов. Неоднократные обращения в компетентные органы результатов не принесли», — отметили ведомство.
Одному из указанных предприятий уже выдавалось предписание об устранении нарушений, но работа не прекращена и отходы с полигона не вывезены, добавили в СК.
Как сообщает портал 47news, речь может идти о мусорном заводе МБПО-2, на который также указывал Госэконадзор. Но на предприятии уверяют, что перестали принимать отходы с января 2021 года и с тех пор вывезли около половины имеющихся. Росприроднадзор и Роспотребнадзор превышений по выбросам на МБПО-2 не нашли.
Ранее проверку в Янино организовала прокуратура Ленобласти. Там подозревают, что источником зловония могут быть химические производства. Например, в той же промзоне находится химический завод «Пигмент».