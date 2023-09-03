На петербургской АГЗС тушили газовый баллон. Врачи спасают заправщика, получившего ожоги

Петербуржца с ожогами увезли с территории газовой заправки в Приморском районе. Пожар начался из-за баллона с газом.
Как стало известно «Фонтанке» 3 сентября, накануне днем на улице Школьной сотрудник газозаправочной станции заправлял баллоны, находящиеся в багажнике автомобиля Chery. Когда процесс был завершен, произошла утечка, вырвавшийся наружу газ воспламенился.
На место вызвали пожарных. Огонь уничтожил салон автомобиля и крышу.
В больницу с термическими ожогами головы, лица, обеих предплечий и стоп доставлен