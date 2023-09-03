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    На петербургской АГЗС тушили газовый баллон. Врачи спасают заправщика, получившего ожоги

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    Петербуржца с ожогами увезли с территории газовой заправки в Приморском районе. Пожар начался из-за баллона с газом.

    Как стало известно «Фонтанке» 3 сентября, накануне днем на улице Школьной сотрудник газозаправочной станции заправлял баллоны, находящиеся в багажнике автомобиля Chery. Когда процесс был завершен, произошла утечка, вырвавшийся наружу газ воспламенился.

    На место вызвали пожарных. Огонь уничтожил салон автомобиля и крышу.

    В больницу с термическими ожогами головы, лица, обеих предплечий и стоп доставлен 26-летний сотрудник АГЗС. Его состояние оценивается как тяжелое.

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