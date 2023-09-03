Снижают холестерин и давление, помогают при анемии и дерматитах. Врач перечислила 5 полезных чаев из трав

Чай с мятой и мелиссой успокаивает и способствует хорошему сну Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Летом хозяйки не только варят варенье и компоты, но и сушат травы для чая. Зимой сухие листочки из ароматных баночек добавляют в чай, используют при простуде или просто заваривают и пьют перед сном, рассказывает «Доктор Питер». Врач акушер-гинеколог Екатерина Волкова назвала полезные травы и соцветия, которые чаще всего собирают, и их лечебные свойства.



Мята, мелисса Если сделать из этих листьев чай, получится отличное успокоительное и противовоспалительное средство. Еще мята отлично снимает повышенное газообразование.



— Выпиваем чашку чая с мятой или мелиссой и наслаждаемся приятным сном, — советует врач Екатерина Волкова. — Только не надо добавлять сахар. Липа Чай из липы прекрасно подходит людям, склонным к повышению артериального давления. — Напиток также обладает противовоспалительным эффектом, легким мочегонным, спазмолитический эффектом. Можно применять настои липы даже для обработки ран, — говорит врач.



Чабрец — Этот чай — отличное противовоспалительное средство для желудочно-кишечного тракта. — А еще у чабреца есть глистогонный эффект. Также с лечебной целью он используется как отхаркивающее средство при бронхитах, — отмечает эксперт. Ромашка Этот чай обладает выраженным противовоспалительным эффектом при патологии ЖКТ, поэтому широко применяется при колитах, гастритах, — рассказывает доктор. — Применяется также как местное противовоспалительное средство при язвочках в полости рта, фарингитах, тонзиллитах, при кожных заболеваниях (дерматиты) в виде примочек.



Листья земляники — Чай из них обладает кардиопротективным действием (устраняет дисфункцию сердечной мышцы), снижает уровень плохого холестерина, участвует в синтезе эритроцитов, поэтому будет полезен людям с анемией, а также имеет противовоспалительное, мочегонное действие, — заключает Екатерина Волкова. Важно знать Не всем можно пить травяные чаи. Стоит проконсультироваться с врачом, если у вас есть некоторые проблемы со здоровьем — например, заболевания желудка, почек и печени, склонность к аллергическим реакциям. Об этом нужно помнить. Так, с травами стоит быть особенно внимательными и осторожными женщинам в положении.

В травяных чаях содержится множество активных химических веществ, которые могут стимулировать сокращение матки и провоцировать самопроизвольный аборт или действуют подобно женским половым гормонам, что тоже негативно сказывается на течении беременности.

Не только чай. Как снизить уровень плохого холестерина Конечно, если мы будем запивать бургеры травяным чаем, чтобы снизить холестерин, эффекта не дождемся. Всё должно работать в комплексе.

— Повышенный холестерин приводит к атеросклерозу, то есть процессу, при котором на стенках артерий образуются бляшки, — говорит доктор медицинских наук, неинвазивный кардиолог университетской больницы Статен-Айленда Эрик Шталь. — По мере того как образуются атеросклеротические бляшки, артерии становятся твердыми и узкими. Это ухудшает ток крови и доставку кислорода к органам.



Доктор рассказал, как вернуть холестерин в норму.

Больше физической активности Банально, но большинство так и продолжает жить по накатанной: 8 часов в офисе, дорога в транспорте или в машине, домашнее времяпрепровождение на диване. Но если каждый день уделять физическим нагрузкам хотя бы 20–25 минут, холестерин начнет снижаться.

— Занятия спортом — хороший способ повысить уровень хорошего холестерина (ЛПВП) и снизить плохой холестерин (ЛПНП), — отмечает кардиолог Эрик Шталь. — Необходимо минимум 150 минут в неделю выделять на упражнения средней интенсивности.



Отлично подойдет утренняя зарядка или 30 минут ходьбы в быстром темпе.

Уменьшить количество алкоголя Даже бокал качественного сухого вина может навредить нашим сосудам.

— Употребление алкоголя может увеличить уровень триглицеридов и холестерина, — предупреждает врач. — Необходимо ограничиваться одной дозой спиртного в день — 250 мл пива, 150 мл вина, 30 мл крепких напитков.



Но лучший вариант — совсем отказаться от алкоголя, ведь не существует безопасной дозы спиртного.

Стать стройнее

Это, конечно, непросто, но и не невозможно. 2–4 потерянных килограмма уже смогут заметно снизить уровень холестерина.

— Ожирение увеличивает уровень «плохого» холестерина и повышает уровень триглицеридов, — объяснил кардиолог Шталь.