Полиция Петербурга ищет «Гелендваген» за 75 млн рублей

Дело о краже в особо крупном размере расследуют после исчезновения автомобиля в Приозерском районе Ленинградской области. Цена пропажи выбила скупую слезу не только у владельца.



Уголовное производство в полиции возбудили накануне, стало известно «Фонтанке» 2 сентября. Старт ему дало заявление главы петербургской компании, которая, по данным СПАРК, специализируется на торговле стройматериалами, санитарно-техническим оборудованием и прибыли за прошлый год не радовалась.



Дополнительной потерей стал Mercedes-Benz G-Class G 63 AMG, не проездивший и года. Чёрный внедорожник оставили на пару недель у базы отдыха «Добрый Лось» в посёлке Лосево. А вернувшись, найти не смогли.

