Полиция Петербурга ищет «Гелендваген» за 75 млн рублей

Дело о краже в особо крупном размере расследуют после исчезновения автомобиля в Приозерском районе Ленинградской области. Цена пропажи выбила скупую слезу не только у владельца.
Уголовное производство в полиции возбудили накануне, стало известно «Фонтанке» 2 сентября. Старт ему дало заявление главы петербургской компании, которая, по данным СПАРК, специализируется на торговле стройматериалами, санитарно-техническим оборудованием и прибыли за прошлый год не радовалась.
Дополнительной потерей стал Mercedes-Benz G-Class G 63 AMG, не проездивший и года. Чёрный внедорожник оставили на пару недель у базы отдыха «Добрый Лось» в посёлке Лосево. А вернувшись, найти не смогли.
О пропаже «Гелендвагена» 28 июня сообщил менеджер фирмы. По информации 47news, ещё за три дня до этого машина неслась по Петербургу на проспекте Косыгина. Гендиректор оценила ущерб в 74,7 миллиона рублей — очевидно, с учётом нынешних цен.