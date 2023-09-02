На Руставели кроссовер сбил девушку на пешеходном переходе

Нерегулируемый пешеходный переход стал местом аварии в Калининском районе Петербурга. В больницу увезли пешехода. Подробности стали известны «Фонтанке» 2 сентября.



Девушка-подросток и «Хонда Элемент» 50-летнего местного жителя не разминулись на «зебре» у дома №30 по улице Руставели накануне в пятом часу вечера. Пострадавшую, которой в этом году исполняется 18 лет, увезли в больницу с различными травмами. По предварительным данным, тяжёлых травм она не получила.



Все обстоятельства аварии выясняет дорожная полиция. Водителя кроссовера в этом году не назвать образцовым блюстителем ПДД. Он попадался на превышении скорости, не всегда замечал знаки и «красный».

