Сильное ДТП в центре Петербурга: «Мерседес» и «Ларгус» вылетели на тротуары

Серьёзное ДТП произошло 2 сентября на пересечении улиц Дегтярной и Моисеенко в Центральном районе Петербурга. Легковые машины раскидало на противоположные тротуары, «Лада Ларгус» врезалась в столб.
«Водитель «Мерседеса», предварительно, двигался на зеленый, в него влетел водитель «Ля Моды»», — сообщает читатель «Фонтанки». По его словам, после ДТП скорая помощь увезла одну женщину, ещё одна женщина хромает. В здании, в которое влетел «Мерседес», проходят свадебные банкеты.
Точные обстоятельства ДТП уточняются.