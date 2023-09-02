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    Сильное ДТП в центре Петербурга: «Мерседес» и «Ларгус» вылетели на тротуары

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    Серьёзное ДТП произошло 2 сентября на пересечении улиц Дегтярной и Моисеенко в Центральном районе Петербурга. Легковые машины раскидало на противоположные тротуары, «Лада Ларгус» врезалась в столб.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    «Водитель «Мерседеса», предварительно, двигался на зеленый, в него влетел водитель «Ля Моды»», — сообщает читатель «Фонтанки». По его словам, после ДТП скорая помощь увезла одну женщину, ещё одна женщина хромает. В здании, в которое влетел «Мерседес», проходят свадебные банкеты.

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    Точные обстоятельства ДТП уточняются.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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