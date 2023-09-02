Осень пришла: журавли из Ленобласти летят на юг

Сегодня, 1 сентября, в Ленинградской области можно было наблюдать грустное природное явление — отлет журавлей. Это событие символизирует начало осени, напоминают в региональном комитете по животному.
Журавли собираются в огромную стаю, готовятся к долгому перелету на юг — там пернатые проведут всю зиму. Как правило, журавли покидают Ленобласть в конце августа.
Птицы используют удивительную стратегию полета, которая позволяет им экономить энергию во время миграции. В теплые дни журавли взлетают в небо и находят так называемые «термали» — вертикально поднимающиеся потоки теплого воздуха. Такие воздушные потоки существенно облегчают полет журавлей.
За короткий промежуток времени пернатые преодолевают большие расстояния. По пути не забывают делать остановки для отдыха и кормежки.