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    День знаний отметили даже медведи. В заповеднике ожила картина Шишкина

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    Школа для медведей — официальный телеграм-канал Кандалакшского заповедника 1 сентября опубликовал видео с тремя мохнатыми «первоклашками».

    В объектив видео-ловушки попал момент, когда мать-медведица обучает медвежат премудростям выживания в суровом северном климате. Место действия — остров Великий в Белом море, расположенный точно на широте полярного круга.

    «Три медвежонка вместе с наставницей-мамой, покопавшись в песке на литорали, отправляются дальше — постигать науку жизни в лесу, на побережье Белого моря», — объясняют учебный процесс зоологи.

    Стоит отметить, что трое медвежат у одной мамы сразу — не такой частый случай в дикой природе. Обычно у медведиц двое детёнышей. Рекорд — до пяти. Но на знаменитой картине Ивана Шишкина(и Константина Савицкого) «Утро в сосновом лесу»(1889) изображен как раз такой сюжет — медведица с тремя медвежатами.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    МедведиКандалакшский заповедник
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