День знаний отметили даже медведи. В заповеднике ожила картина Шишкина

Школа для медведей — официальный телеграм-канал Кандалакшского заповедника 1 сентября опубликовал видео с тремя мохнатыми «первоклашками».
В объектив видео-ловушки попал момент, когда мать-медведица обучает медвежат премудростям выживания в суровом северном климате. Место действия — остров Великий в Белом море, расположенный точно на широте полярного круга.
«Три медвежонка вместе с наставницей-мамой, покопавшись в песке на литорали, отправляются дальше — постигать науку жизни в лесу, на побережье Белого моря», — объясняют учебный процесс зоологи.
Стоит отметить, что трое медвежат у одной мамы сразу — не такой частый случай в дикой природе. Обычно у медведиц двое детёнышей. Рекорд — до пяти. Но на знаменитой картине Ивана Шишкина(и Константина Савицкого) «Утро в сосновом лесу»(1889) изображен как раз такой сюжет — медведица с тремя медвежатами.