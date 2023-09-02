Овнам нужен секс, Львам — золото, Козерогам — работа. Астролог раскрыла секреты успешности знаков зодиака

Замечали, что вам не хватает энергии? Вашу подругу тренировки заряжают, а вас, наоборот, истощают? Где брать силы? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анастасии Казанцевой. Оказывается, для каждого знака зодиака этот источник будет разным.
— А вы знали, что ваш знак зодиака — это знак солнца в момент вашего рождения. Соответствие своему солнечному знаку дает вам ту самую важную жизненную энергию, прилив сил, удачу. Дает возможность избежать больших проблем в жизни. Без солнечной энергии невозможно быть счастливым, богатым и успешным. Пропадает стремление развиваться, теряется смысл жизни и приходится лишь смириться со своей судьбой. Что показано одному — может вредить другому, — объясняет астролог.
Зажигающие каждый знак зодиака действия и занятия — в удобных карточках!
Овен
Для вас спорт и секс имеют большое значение. Ищите, с кем посоревноваться! Проявляйте инициативу, не сидите в сторонке.
Занимайтесь творчеством, используя огонь и металл. Также очень рекомендуется всем Овнам заводить собаку любой породы и слушать агрессивную музыку. Например, рок или металл.
Телец
Мягкий, спокойный, неторопливый — вот как вас должны воспринимать окружающие. Вами управляет планета красоты Венера, поэтому важно придавать эстетике огромное значение. Стильно одеваться, ходить в красивые места, больше общаться с привлекательными людьми.
Тельцы должны всегда иметь запасы продуктов, денег и всего остального. Благоприятно что-то коллекционировать.
Близнецы
Вас быстро заряжает энергией общение с братом или сестрой. А еще — чтение книг очень разного содержания. Можно их даже не дочитывать, потому что Близнецам нужно знать всё и обо всём понемногу.
Важно много передвигаться на колесах. Это не только машина, но и велосипед, и даже ролики будут отличным вариантом.
Рак
Для всех Раков тема домашнего уюта ключевая. Теплое общение с родными, запах свежей выпечки, создание комфорта для своих близких — вот чему стоит уделять больше внимания. Рекомендуется заводить кошек.
А еще помните, что у вас прекрасная интуиция. Стоит смело ей пользоваться!
Лев
Львы — это короли. Старайтесь окружать себя дорогими вещами, носите золото, не экономьте на своей внешности.
Вы должны светить и быть в центре внимания! Старайтесь быть ярким и заметным.
Дева
Для Девы важна чистота. Дома, на работе, в телефоне, в голове — везде. Если где-то бардак, то срочно приберитесь. И позаботьтесь о домашних животных.
Еще вам дает энергию забота о здоровье. Сдайте анализы, следите за питанием.
Весы
Весы — самый партнерский знак. Вам противопоказано одиночество. Важен партнер и на работе, и в личной жизни. Даже если просто идете на шопинг, то обязательно возьмите с собой подружку.
Занимайтесь творчеством и развивайте чувство прекрасного.
Скорпион
Самый мистический и загадочный знак зодиака, используя природную интуицию и мощь, сможет добиться всего, чего пожелает.
Чаще взаимодействуйте с водой.
Стрелец
Стрельцы от природы преподаватели. Не бойтесь нести свою мудрость в массы. Вам категорически нельзя долго находиться дома или иметь сидячую работу. Больше путешествуйте.
Играйте в стрелялки или ходите в тир. Вам также очень подходит конный спорт.
Козерог
Самому суровому знаку важно ставить цели и достигать их. Карьера на первом месте — без работы сидеть нельзя.
Избегайте суеты. Старайтесь чаще бывать в одиночестве. Очень полезно для вас будет занятие скалолазанием.
Водолей
Это самый неординарный и гениальный знак. Проявляйтесь, чудите: креатив у вас должен быть во всём.
Каждый день удивляйте близких и делайте жизнь ярче. Вы — прирожденный изобретатель. Не прячьте свой талант!
Рыбы
Рыбам интересно всё необычное и тайное. Изучайте психологию, наблюдайте за своими снами.
Вы обязательно должны заниматься благотворительностью и стараться не отказывать в помощи нуждающимся. Больше проводите времени у воды.