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    Овнам нужен секс, Львам — золото, Козерогам — работа. Астролог раскрыла секреты успешности знаков зодиака

    Овнам нужен секс, Львам — золото, Козерогам — работа. Астролог раскрыла секреты успешности знаков зодиака

    У каждого знака зодиака будет свой источник борьбы с усталостью и рутиной. Ищите свой!

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    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
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    Замечали, что вам не хватает энергии? Вашу подругу тренировки заряжают, а вас, наоборот, истощают? Где брать силы? Наши тюменские коллеги из 72.RU спросили у астролога Анастасии Казанцевой. Оказывается, для каждого знака зодиака этот источник будет разным.

    — А вы знали, что ваш знак зодиака — это знак солнца в момент вашего рождения. Соответствие своему солнечному знаку дает вам ту самую важную жизненную энергию, прилив сил, удачу. Дает возможность избежать больших проблем в жизни. Без солнечной энергии невозможно быть счастливым, богатым и успешным. Пропадает стремление развиваться, теряется смысл жизни и приходится лишь смириться со своей судьбой. Что показано одному — может вредить другому, — объясняет астролог.

    Зажигающие каждый знак зодиака действия и занятия — в удобных карточках!

    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    1

    Овен

    Для вас спорт и секс имеют большое значение. Ищите, с кем посоревноваться! Проявляйте инициативу, не сидите в сторонке.

    Занимайтесь творчеством, используя огонь и металл. Также очень рекомендуется всем Овнам заводить собаку любой породы и слушать агрессивную музыку. Например, рок или металл.

    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
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    2

    Телец

    Мягкий, спокойный, неторопливый — вот как вас должны воспринимать окружающие. Вами управляет планета красоты Венера, поэтому важно придавать эстетике огромное значение. Стильно одеваться, ходить в красивые места, больше общаться с привлекательными людьми.

    Тельцы должны всегда иметь запасы продуктов, денег и всего остального. Благоприятно что-то коллекционировать.

    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
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    3

    Близнецы

    Вас быстро заряжает энергией общение с братом или сестрой. А еще — чтение книг очень разного содержания. Можно их даже не дочитывать, потому что Близнецам нужно знать всё и обо всём понемногу.

    Важно много передвигаться на колесах. Это не только машина, но и велосипед, и даже ролики будут отличным вариантом.

    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
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    4

    Рак

    Для всех Раков тема домашнего уюта ключевая. Теплое общение с родными, запах свежей выпечки, создание комфорта для своих близких — вот чему стоит уделять больше внимания. Рекомендуется заводить кошек.

    А еще помните, что у вас прекрасная интуиция. Стоит смело ей пользоваться!

    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
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    5

    Лев

    Львы — это короли. Старайтесь окружать себя дорогими вещами, носите золото, не экономьте на своей внешности.

    Вы должны светить и быть в центре внимания! Старайтесь быть ярким и заметным.

    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
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    6

    Дева

    Для Девы важна чистота. Дома, на работе, в телефоне, в голове — везде. Если где-то бардак, то срочно приберитесь. И позаботьтесь о домашних животных.

    Еще вам дает энергию забота о здоровье. Сдайте анализы, следите за питанием.

    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
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    7

    Весы

    Весы — самый партнерский знак. Вам противопоказано одиночество. Важен партнер и на работе, и в личной жизни. Даже если просто идете на шопинг, то обязательно возьмите с собой подружку.

    Занимайтесь творчеством и развивайте чувство прекрасного.

    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
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    8

    Скорпион

    Самый мистический и загадочный знак зодиака, используя природную интуицию и мощь, сможет добиться всего, чего пожелает.

    Чаще взаимодействуйте с водой.

    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
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    9

    Стрелец

    Стрельцы от природы преподаватели. Не бойтесь нести свою мудрость в массы. Вам категорически нельзя долго находиться дома или иметь сидячую работу. Больше путешествуйте.

    Играйте в стрелялки или ходите в тир. Вам также очень подходит конный спорт.

    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
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    10

    Козерог

    Самому суровому знаку важно ставить цели и достигать их. Карьера на первом месте — без работы сидеть нельзя.

    Избегайте суеты. Старайтесь чаще бывать в одиночестве. Очень полезно для вас будет занятие скалолазанием.

    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
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    11

    Водолей

    Это самый неординарный и гениальный знак. Проявляйтесь, чудите: креатив у вас должен быть во всём.

    Каждый день удивляйте близких и делайте жизнь ярче. Вы — прирожденный изобретатель. Не прячьте свой талант!

    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
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    12

    Рыбы

    Рыбам интересно всё необычное и тайное. Изучайте психологию, наблюдайте за своими снами.

    Вы обязательно должны заниматься благотворительностью и стараться не отказывать в помощи нуждающимся. Больше проводите времени у воды.

    В чём вы черпаете энергию? Можно выбрать несколько вариантов

    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петь
    Звезды предрекли, от чего ваша душа будет петьИллюстрация: Юрий Орлов / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
    Противоположный пол не может пройти мимо вас
    Противоположный пол не может пройти мимо васФото: Полина Авдошина / Городские порталы, Дмитрий Гладышев / 72.RU
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