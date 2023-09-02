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    Тест без бороды! Мы побрили 10 знаменитостей — угадаете, кто есть кто?

    В таком виде их даже родная мать не узнает! Верим, что у вас получится

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    9 комментариев
    Бриться будем?
    Бриться будем?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Сегодня — Всемирный день бороды. Но кажется, что некоторые российские знаменитости отмечают его каждый день, потому что растительность на их лицах уже стала своеобразной визитной карточкой. Мы нашли десять звезд, которые славятся своими бородами и усами, и вместе с нашим дизайнером сбрили им всё начисто. Настолько, что они сами себя в зеркале не узнали! А вы сможете?

    Всё просто: смотрите на фото, жмете на тот ответ, который вам кажется правильным, а потом тянете «шторку» влево, чтобы посмотреть настоящий снимок. Можно даже и не отвечать на вопросы, а просто развлекаться, сравнивая лица «до» и «после».

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    Кто этот моложавый красавчик? Даже и не скажешь, что он побрился!

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    Кто этот брутальный мужчина?

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    Это будет очень легко! Кто перед вами?

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    Кто это спрятался под кепкой?

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    Какой живописный пейзаж! И мужчина с небрежной щетиной... кто он?

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    Немного повысим сложность. Кто этот мужчина с тростью?

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    Узнали, кто это?

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    Этого человека вы узнаете легко!

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    Здесь, конечно, очень большая подсказка, но ответ всё равно нужен!

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    Шутки кончились! Кто перед вами?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест без бороды! Мы побрили 10 знаменитостей — угадаете, кто есть кто?

    А вы точно знаете этих людей?

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест без бороды! Мы побрили 10 знаменитостей — угадаете, кто есть кто?

    Похоже, звездам не стоит бриться, иначе вы можете их не узнать

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест без бороды! Мы побрили 10 знаменитостей — угадаете, кто есть кто?

    Неплохой результат! Но вы всё равно лучше помните этих звезд в их привычных образах

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест без бороды! Мы побрили 10 знаменитостей — угадаете, кто есть кто?

    Блестяще! Лишь немногие побритые знаменитости запутали вас

    Поделитесь результатом

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Тест без бороды! Мы побрили 10 знаменитостей — угадаете, кто есть кто?

    Вас на бороде и усах не проведешь! Идеально!

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    Бриться будем?
    Бриться будем?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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