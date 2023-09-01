Полиция Таиланда ищет пропавшего в море российского туриста

Российский турист мог утонуть возле острова Пхукет в Таиланде, последний раз его видели в районе пляжа Най Янг, сообщает 1 сентября Phuket News со ссылкой на местную полицию.



«Мужчина мог утонуть в море из-за суровых погодных условий», — пишет издание. Имя пропавшего не раскрывается, опубликована лишь нечеткая фотография.

Поисково-спасательная операция стартовала после сообщения о пропаже, однако ее пришлось приостановить из-за неблагоприятной погоды. Поиски, предположительно, возобновят утром 2 сентября.

