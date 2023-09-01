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    Оркестр musicAeterna с Теодором Курентзисом исполнят симфонию «Бабий Яр» на большой арене

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    Фото: предоставлено организаторами
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    Тринадцатую симфонию Шостаковича называют «Бабий Яр» — по стихотворению Евгения Евтушенко, с которого началась работа композитора над сочинением. Еще ее называют симфонией-проповедью: в ней много общего с ораторией, духовным вокально-оркестровым жанром. В ней есть солист-рассказчик, а вокальные партии мелодекламационны. Сюжетной связи между стихотворениями нет — но они объединены музыкально.

    В этом произведении звучит реквием по жертвам Второй мировой войны, но есть и другое: «фирменный» гротеск раннего Шостаковича, рассуждения о тяжкой доле русской женщины, а также «Страхи» — так называется четвертая часть цикла на стихи Евгения Евтушенко, специально написанные по просьбе композитора, — именно она предшествует просветленному финалу.

    «Прочтение Шостаковичем моих стихов было настолько интонационно и по смыслу точным, что, казалось, он, невидимый, был внутри меня, когда я писал эти стихи и сочинил музыку вместе с рождением строк», — говорил о симфонии Евгений Евтушенко. Сочинение было написано в 1961–1962 годах.

    Концертом 3 сентября на площадке МТС Live Холл оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса начнет новый концертный сезон при участии хоровой капеллы имени Юрлова и хора имени Свешникова. Солист — Алексей Тихомиров. После Петербурга сочинение Шостаковича будет дважды исполнено в Москве.

    12+

    Фото: предоставлено организаторами

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