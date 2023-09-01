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    Колесо грузовика вспыхнуло на 39-м километре КАДа. Есть пострадавший

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    В пятницу, 1 сентября, в 18:25 в спасательные службы поступило сообщение о пожаре на 39-м километре КАДа (внешнее кольцо). По данным пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, загорелось колесо грузового автомобиля.

    Спустя чуть более часа, в 19:38, пожар удалось полностью ликвидировать. Однако в результате происшествия пострадал один человек, который был доставлен в медицинское учреждение. Для ликвидации пожара были привлечены две единицы техники и 10 человек личного состава.

    Обстоятельства произошедшего не уточняются.

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