Перед первым сентября россияне покупали больше учебников и цветов, но меньше ранцев и школьной формы

Накануне нового учебного года в магазинах выросли продажи учебников и методических материалов, а также цветов, а вот рюкзаки и школьную форму покупали реже, чем в прошлом году. Такие данные получил аналитический сервис «Продажи.рф», проанализировав 22 млн покупок школьных товаров и 700 тысяч купленных цветов и букетов в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД (входит в группу ВТБ). В целом по итогам исследования оказалось, что перед школой покупок сделано примерно столько же и денег на них потрачено столько же, сколько в прошлом году. При этом учебников и методических материалов купили на 21% больше, а средний чек на их покупку снизился на 17%, до 507 рублей. Средний чек на покупку тетрадей, бумаги и бумажных изделий стал ниже на 2%. А вот обложки, папки, а также письменные и чертежные принадлежности выросли в цене, но незначительно — всего на 1–3%.

Сильнее всего подорожала школьная форма, рюкзаки и ранцы. В среднем на одежду к школе родители тратили 2450 рублей за раз (+14% к прошлому году), а на портфели — 2140 рублей (+15%). «В июле и августе родители традиционно делают покупки для школы, обычно потребительский спрос в этой категории кратно возрастает по сравнению с предыдущими месяцами, и 2023 год не стал исключением, — отметила Татьяна Гребенкина, руководитель направления аналитических исследований «Продажи.рф». — Тем не менее, по нашим данным, в этом году общий объем трат на подготовку к школе практически не изменился по сравнению с прошлым годом, количество покупок также сохранилось на уровне 2022 года».

Что касается цветов, то их купили на 37% больше, чем в прошлом году, а общие траты — на 16%. Средний чек составил 1522 рубля — это на 18% больше, чем в прошлом году, хотя цена одного цветка снизилась, по данным исследования, на 15%. А значит, учителя 1 сентября получили большие и красивые букеты. Традиционно в последние 2 дня августа спрос на цветы увеличивается примерно в 4 раза по сравнению с обычными днями.

