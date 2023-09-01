В Парголово открылась школа-гигант на 1925 учеников

На Тихоокеанской улице в Парголово в День знаний открылась самая большая в городе школа — здесь одновременно может учиться 1925 учеников. По проекту здесь разделены учебный и учебно-оздоровительный корпуса, также в составе школы есть коррекционное отделение на 40 учеников для детей с расстройством аутистического спектра.
Проект школы разработан архитектурным бюро СК «Дальпитерстрой» — по нему построена еще одна школа — в Шушарах. В Выборгском районе на строительство учебного заведения ушло всего полтора года.
Новая школа — по расчетам — вмещает 1925 детей. На площади 40 тыс. кв. м разместились учебный и учебно-оздоровительный корпуса. В первом — 65 классов, две столовые, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, актовый зал, библиотека с двумя читальными залами и двумя медиатеками, а также разнообразные вспомогательные помещения, в том числе для занятий в секциях и кружках.
«Впервые было применено решение о разделении учебного и спортивного корпусов, — рассказал глава СК «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров. — Это два разных здания, соединенные переходом. Учебный корпус, в свою очередь, разделен на начальную и старшую школы — чтобы создать комфортные условия и не мешать процессу обучения младших и старших школьников. Несмотря на единый проект, тем не менее парголовская и шушарская школы отличаются друг от друга внутренним убранством, дизайном и внешним благоустройством. Каждая по-своему хороша. Школа на юге города получилась более яркая, «импульсивная», на севере — спокойная, «уравновешенная».
Учебно-оздоровительный корпус включает 6 физкультурных залов и два бассейна: «лягушатник» для обучения плаванию и большой бассейн на 6 дорожек. На пришкольной территории — стадион с футбольным полем и баскетбольной площадкой.
В школе создано коррекционное отделение на 40 человек для детей с расстройством аутистического спектра, где смогут заниматься дети от 6,5 года до 12 лет. Также здесь будет работать центр цифрового образования «IT-куб» на 48 детей 5–18 лет.
Как рассказала главный архитектор проекта Яна Курганова, школа оформлена в нейтральные цвета, где детям будет комфортно и спокойно. А в коррекционном отделении есть грифельные стены, на которых можно рисовать. После окончания строительства над школой поработали дизайнеры.
Это четвертая школа, построенная СК «Дальпитерстрой», сейчас строится еще одна — в Шушарах, а за ближайшие 3–5 лет девелопер планирует возвести еще две.