В Парголово открылась школа-гигант на 1925 учеников

На Тихоокеанской улице в Парголово в День знаний открылась самая большая в городе школа — здесь одновременно может учиться 1925 учеников. По проекту здесь разделены учебный и учебно-оздоровительный корпуса, также в составе школы есть коррекционное отделение на 40 учеников для детей с расстройством аутистического спектра.

Проект школы разработан архитектурным бюро СК «Дальпитерстрой» — по нему построена еще одна школа — в Шушарах. В Выборгском районе на строительство учебного заведения ушло всего полтора года.

Новая школа — по расчетам — вмещает 1925 детей. На площади 40 тыс. кв. м разместились учебный и учебно-оздоровительный корпуса. В первом — 65 классов, две столовые, медицинский блок со стоматологическим кабинетом, актовый зал, библиотека с двумя читальными залами и двумя медиатеками, а также разнообразные вспомогательные помещения, в том числе для занятий в секциях и кружках.