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    «Давайте уничтожать нацистов». На российском ТВ вспомнили про казус белли

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    Похороны Пригожина и Уткина, кажется, прошли незамеченными для федеральных телеканалов, однако не заметить ночную атаку БПЛА на псковский аэродром они всё же не могли.

    Пока ведущие Первого канала и НТВ рисовали картину произошедшего, так сказать, широкими мазками: да, летают, но что-то такое «их террористические уколы» против «наших ударов ракетой» — «их же даже сравнивать нельзя», удар беспилотниками по Пскову не на шутку встревожил Владимира Соловьева.

    Откуда и кто конкретно — страны НАТО, судно из нейтральных вод или вовсе диверсанты— запустили БПЛА, ведущий утверждать не стал, но предложил свои варианты решения назревшей проблемы. Какие именно, узнаете в новом выпуске «Коробки передач».

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    Fontanka.digitalАтака на ПсковБеспилотники атаковали псковский аэродром
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