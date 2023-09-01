«Давайте уничтожать нацистов». На российском ТВ вспомнили про казус белли

Похороны Пригожина и Уткина, кажется, прошли незамеченными для федеральных телеканалов, однако не заметить ночную атаку БПЛА на псковский аэродром они всё же не могли.



Пока ведущие Первого канала и НТВ рисовали картину произошедшего, так сказать, широкими мазками: да, летают, но что-то такое «их террористические уколы» против «наших ударов ракетой» — «их же даже сравнивать нельзя», удар беспилотниками по Пскову не на шутку встревожил Владимира Соловьева.

