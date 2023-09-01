«Давайте уничтожать нацистов». На российском ТВ вспомнили про казус белли

Похороны Пригожина и Уткина, кажется, прошли незамеченными для федеральных телеканалов, однако не заметить ночную атаку БПЛА на псковский аэродром они всё же не могли.
Пока ведущие Первого канала и НТВ рисовали картину произошедшего, так сказать, широкими мазками: да, летают, но что-то такое «их террористические уколы» против «наших ударов ракетой» — «их же даже сравнивать нельзя», удар беспилотниками по Пскову не на шутку встревожил Владимира Соловьева.
Откуда и кто конкретно — страны НАТО, судно из нейтральных вод или вовсе диверсанты— запустили БПЛА, ведущий утверждать не стал, но предложил свои варианты решения назревшей проблемы. Какие именно, узнаете в новом выпуске «Коробки передач».