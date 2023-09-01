В Смольном назвали школу с самым большим в городе числом первых классов. Где она, догадаться нетрудно

Фото: https://vk.com/public220713322 Поделиться Поделиться





Наибольшее количество первых классов среди Петербургских школ в 2023 году открылось в школе №142 Выборгского района. Она находится на улице Федора Абрамова, недалеко от станции метро «Парнас». Это новая школа, открытая только что. Судя по объявлениям на сайте школы, летом во время приемной кампании на территории школы еще полном ходом заканчивались отделочные работы. Но успели.



Согласно данным комитета по образованию, в 142-й школе в этом году первоклассников приняли 14 обычных классов и еще два — для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Итого — 16. Не сказать, что классы сильно переполнены: при нормативе в 25 человек, судя по обнародованным спискам зачисленных, всего в параллели первых классов школы №142 будет учиться 428 ребят. Это при том, что в двух классах ОВЗ всего по 8 человек.



Если бы классы обозначались по традиции буквами, последний был бы 1-Р. Однако в некоторых больших школах некоторое время назад отказались от букв и пользуются цифрами, таким образом, последний класс называется 1–16.

Девочек в параллели первых классов в 142-й школе больше — 222 против 206 мальчиков. Очень интересно изучать имена семилеток и удивляться не очень широкому полету фантазии родителей. Например, в одном классе там собралось четыре Дарьи, в другом — три Полины, а в третьем — две Есении.

В целом, новая 142-я школа не очень большая, рассчитана всего на 33 класса и 825 детей (по нормативам). Пока самые старшие набранные классы — седьмые, их всего два.

С новой школой на Парнасе может поспорить по числу первоклассников куда большая по размеру 478-я школа Красногвардейского района (Муринская дорога, 70). Там набрано 15 первых классов, зато все полные. Так много детей удалось взять потому, что в этом году школа получила новый корпус на аллее Шварца. В отличие от 142-й школы, в 478-й нумерация классов смешанная и сложная: 1а-1, 1а-2, 1б-1, 1б-2, — в зависимости от того, в каком корпусе будут учиться ребята. Правда, после 1е-1 сразу идет 1р-1. А после 1е-2 следует 1з-2: в некоторых школах с большим количеством классов в параллелях иногда ради благозвучности отказываются от буквы «Ж» (но не везде).